“Parolise in Borgo”: al via la VII Edizione

La Pro Loco Parolise è lieta di annunciare la settima edizione di “Parolise in Borgo”, in programma nei giorni 22 e 23 agosto 2025, nel cuore del centro storico del comune di Parolise (AV).

L’evento rappresenta ormai un appuntamento atteso e consolidato nel calendario estivo irpino, volto a valorizzare le tradizioni popolari attraverso la musica, la gastronomia e le arti locali.

La manifestazione si articolerà nelle principali piazze del paese — Piazza Don Marciano Marino, Piazza della Chiesa e Piazza San Rocco — trasformate per l’occasione in veri e propri spazi di condivisione culturale, enogastronomica e musicale.

Venerdì 22 agosto 2025 le atmosfere sonore della tradizione apriranno la prima serata con: Carlo Faiello; Anna Giusti; Rosamarina. Mentre Sabato 23 agosto 2025, la seconda serata vedrà esibirsi: Palladino; Lumanera; Rosamarina.

Evento in collaborazione con Omast Eventi, già curatore di importanti manifestazioni legate alla cultura popolare e alla valorizzazione delle identità locali.