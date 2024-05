Parco Partenio, Iovino pronto al bis: ecco la nuova squadra

SUMMONTE- Dopo la riconferma fortemente sostenuta dal Governatore della Campania Vincenzo De Luca e proposta all’esecutivo regionale dal vicepresidente Bonavitacola e dall’assessore Marchiello, Francesco Iovino riparte per il mandato bis alla guida del Parco del Partenio dalla sua giunta.

I quattro componenti dell’esecutivo che per i prossimi 5 anni lo affiancheranno nella gestione di uno dei parchi più grandi della Campania. Ieri il via ufficiale. La squadra del presidente Iovino sarà composta da due sindaci, una rappresentante delle associazioni ambientaliste e una delle associazioni professionali. Tutti pronti a dare il proprio contributo per la tutela e la valorizzazione del Parco. Si tratta di Enzo Pacca, Sindaco del Comune di Pannarano, rappresentante della Comunità dell’Ente Parco Regionale del Partenio e di Vittorio D’Alessio, Sindaco del Comune di Mercogliano, rappresentante della Comunità dell’Ente Parco del Partenio. Ci sono anche Gaetano Izzo, del Club Alpino Italiano (CAI), rappresentante delle associazioni ambientaliste ed infine Veronica Barbati, della Coldiretti, rappresentante delle associazioni professionali agricole. Il Presidente Iovino ha espresso la sua gratitudine al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per la fiducia accordatagli e per aver dotato il parco degli assessorati necessari per entrare in un regime ordinario di attività ancora più intenso e produttivo.

“È un momento importante per l’Ente Parco,” ha dichiarato Iovino, “che vede crescere l’interesse e l’impegno verso la tutela, promozione e salvaguardia del nostro splendido territorio. Rivolgo un sentitoringraziamento al Presidente De Luca e auguro buon lavoro ai nuovi assessori, chiedendo loro il massimo impegno per portare avanti le istanze del parco e renderlo sempre più tutelato e vivibile.”Anche gli assessori nominati hanno espresso la loro soddisfazione e l’entusiasmo per questa nuova avventura, promettendo di lavorare con dedizione e passione per il bene del Parco del Partenio.

Il lavoro portato avanti dal riconfermato presidente nel giorno della nuova partenza (il mandato è stato anche portato a 5 anni rispetto ai 4 precedenti) e’ stato anche un momento per tracciare un bilancio. In particolare delle cose fatte, quelle più rilevanti. Tra le iniziative più apprezzate, ricordiamo l’introduzione della carrozzella Joelette, che permette a tutti, anche ai diversamente abili, di esplorare il parco, e i visori 3D che consentono di godere delle bellezze naturali senza dover necessariamente camminare. Inoltre, la realizzazione della compostiera di comunità ha promosso pratiche sostenibili tra i visitatori e i residenti.Un altro aspetto fondamentale del mandato di Iovino è stato il dialogo e la collaborazione con le varie associazioni attraverso numerosi forum tematici e incontri. Questo continuo scambio di idee ha permesso una cooperazione attiva per il bene del Parco del Partenio.

I PRIMI ATTI

La nuova giunta non ha certamente perso tempo. Infatti sono stati già “licenziati” alcuni provvedimenti significativi per i progetti che vedranno il Parco del Partenio al centro. A partire dalla convenzione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II e il Parco Regionale del Partenio per il cofinanziamento di una borsa di studio.

Ci sono anche la bozza del regolamento per il prelievo selettivo del cinghiale nel Parco Regionale del Partenio.L’adesione alla manifestazione “Stati Generali sull’Ambiente 2024”, promossa dalla Regione Campania e prevista dal 12 al 14 giugno alla Mostra d’Oltremare di Napoli, nell’ambito del Green Med Expo&Symposium.La presa d’atto del progetto per la “Porta del Partenio” nell’ambito della Città Metropolitana di Napoli. Gli indirizzi per la realizzazione del progetto di “Terapia Forestale”. Infine l’approvazione del progetto “Attività educative per un turismo sostenibile”.