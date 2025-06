Parco Partenio e Carabinieri Forestali rinnovano il patto per la sorveglianza

PARTENIO – Sorveglianza e biodiversità. Questo il tema di una giornata in cui il Parco del Partenio ha stretto un nuovo “patto” con i Carabinieri Forestali e organizzato una giornata di dimostrazioni sul campo delle attività del Nucleo Speleologico Alpino, degli stessi Carabinieri Forestali con utilizzo dei droni e dei militari del Nucleo SAGF delle Fiamme Gialle di Sant’Angelo dei Lombardi, diventate un punto di riferimento nelle operazioni di salvataggio su tutto il territorio regionale. Una mattinata in cui le giovani sentinelle hanno conosciuto il lavoro e anche i mezzi a disposizione delle sentinelle del Parco che operano per la sua tutela. Così nel 𝐑𝐢𝐟𝐮𝐠𝐢𝐨 𝐓𝐨𝐩𝐩𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐌𝐨𝐧𝐚𝐜𝐨, a Pietrastornina, e’ nata una iniziativa contrassegnata da dimostrazioni operative, droni, unità cinofile e tanta consapevolezza ambientale. I Carabinieri Forestali, insieme al Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico e alla Guardia di Finanza, hanno messo in evidenza il contributo tra tecnologia, 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞 𝐭𝐮𝐭𝐞𝐥𝐚 della natura. Quello siglato nel 2022 tra Parco e Carabinieri Forestali e’ stato un accordo che ha avuto un positivo bilancio nelle attività di sorveglianza. Cosi’ , ieri mattina, il presidente del Parco Francesco Iovino e il Comandante della Regione Carabinieri Foresatali Ciro Lungo hanno firmato un nuovo 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐫𝐝𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐞𝐧𝐧𝐚𝐥𝐞 che garantirà continuità all’impegno quotidiano per la sicurezza e la protezione del territorio. L’Arma e’ infatti impegnata nel monitoraggio ambientale, nell’ambito del progetto “Carabinieri per la Biodiversità”.

Consegnati anche gli attestati dei corsi di 𝐓𝐞𝐫𝐚𝐩𝐢𝐚 𝐅𝐨𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐞 𝐁𝐢𝐨𝐞𝐬𝐜𝐮𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢𝐬𝐦𝐨 del progetto B.I.A.P., con il contributo dell’Unione Europea – Next Generation EU.