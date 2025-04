Papa Francesco, a gennaio l’autografo sulla maglia dell’U.S. Avellino

AVELLINO – Un autografo “speciale” e la benedizione di Papa Francesco per la maglia dell’Avellino. Una delle immagini che legherà il Santo Padre, scomparso questa mattina a Santa Marta, con l’Irpinia.

Le immagini, apparse a gennaio sulle pagine social dell’US Avellino, e le foto dell’evento “Un segno di speranza per i Lupi e l’Irpinia!”: “un momento straordinario che resterà nella storia dell’US Avellino. Qualche giorno fa, durante un incontro in Vaticano, Papa Francesco ha firmato e benedetto la maglia biancoverde grazie a Don Alfonso Moriano, parroco di Taurasi, e Andrea Ziccardi, consigliere comunale di Venticano, che hanno portato il simbolo dei Lupi al Santo Padre. L’incontro ha riportato alla memoria il legame speciale con l’argentino Ramon Diaz, simbolo dell’Avellino in Serie A, sottolineando l’universalità dei valori dello sport e della nostra maglia, che rappresenta il verde dell’Irpinia e la speranza”.

La maglia, firmata e benedetta da Papa Francesco, come aveva annunciato il presidente dell’Avellino Angelo Antonio D’Agostino è custodita presso lo Store Ufficiale dell’US Avellino.