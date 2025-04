Papa Francesco, disponibile un registro di condoglianze in Prefettura

In attuazione delle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in occasione dei 5 giorni di lutto nazionale proclamato per la scomparsa del Santo Padre, presso la Prefettura di Avellino, in Corso Vittorio Emanuele n. 4, nell’atrio di ingresso, sarà possibile lasciare un pensiero o un messaggio diretto di cordoglio in memoria di Papa Francesco in un apposito registro di condoglianze.

Il registro sarà a disposizione di tutti i cittadini, dalle ore 9.00 alle ore 20.00, fino alla celebrazione delle esequie, previste per sabato 26 aprile alle ore 10.00.