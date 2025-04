Partono da Pannarano e si perdono nel territorio di Avella: due anziani soccorsi dal CNSAS

Nel pomeriggio di oggi la centrale 118 di Avellino ha dato l’allerta per due persone disperse nella zona di “porca delle pere”, nel territorio comunale di Avella. Questi, rispettivamente di 64 e 69 anni, erano partiti da Pannarano, in provincia di Benevento, per raggiungere il versante opposto, quando hanno smarrito il sentiero e si sono ritrovati in difficoltà. A peggiorare la situazione, le condizioni meteo che si sono fatte avverse in brevissimo tempo. I due sono riusciti comunque a contattare la centrale operativa del 112 lanciando l’allarme e riuscendo a fornire le loro coordinate.

Tre squadre del CNSAS hanno raggiunto la posizione dove purtroppo i due non erano più. I telefoni risultavano irraggiungibili ed è stato necessario effettuare una ricerca prima di localizzarli. I tecnici del CNSAS li hanno coperti con teli isotermici per proteggerli dalla pioggia e dal rischio di ipotermia, per poi riaccompagnarli a valle e affidarli all’equipaggio del 118. A supportare le operazioni di ricerca, i Carabinieri del Comando Compagnia di Baiano.