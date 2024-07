Palloncini bianchi e le note di Geolier per l’ultimo saluto a Vincenzo e Alessandro

Palloncini bianchi e le note di “Per Sempre” di Geolier per l’ultimo saluto ai 16enni Vincenzo Gallo e Alessandro Mazzariello, vittime di un incidente stradale in scooter avvenuto nei giorni scorsi a Montesarchio. Una folla commossa ha voluto salutare per l’ultima volta i due giovanissimi. Il rito funebre si è tenuto sul sagrato della chiesa di Rotondi, così come voluto dal sacerdote don Giancarlo D’Ambrosio proprio per permettere a tutta la comunità di partecipare al dolore che ha dilaniato le famiglie dei due ragazzi. Allestito anche un maxi-schermo alle spalle dell’altare.

“Nei nostri cuori, nelle nostre menti, Alessandro e Vincenzo sempre presenti”: è la scritta che campeggia su un gigantesco striscione e che ha accompagnato la cerimonia religiosa presieduta dall’arcivescovo di Benevento Monsignor Felice Accrocca. In segno di cordoglio per la prematura e tragica scomparsa dei due giovanissimi, il commissario prefettizio, la dott.ssa Elisabetta De Felice, ha proclamato il lutto cittadino.