Pallavolo atripaldese in lutto per la scomparsa di coach Lombardi

La Pallavolo irpina e atripaldese in lutto per la tragica scomparsa di coach Giuseppe Lombardi, morto a 59 anni dopo aver lottato, come in una finale, contro un male che non gli ha lasciato scampo.

I funerali saranno celebrati oggi alle 15.30 nella chiesa di via Roma.

La Green Volley Club lo ricorda così su facebook: “La Green Volley Club perde oggi un altro pezzo importante, un saluto al nostro mister Giuseppe Lombardi che col suo sorriso ed il suo modo elegante e composto di fare pallavolo ha insegnato a noi tutti che non c’è limite dove c’è passione. Ci piace ricordarti così, traghettatore di tante squadre, realizzatore di tanti sogni, protagonista nella crescita di tante atlete che grazie a te hanno vinto nello sport e nella vita.

Ciao Peppe, abbi cura di Rossana, Andrea e Luca, cui va il nostro caloroso abbraccio, ma anche un po’ di noi… iniziate ad essere tanti, troppi, lassù ma ci piace immaginarvi tutti insieme a sorridere di noi”.