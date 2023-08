Palio della Botte: si comincia con i “battiti” dei piccoli bottaioli

Batterie di partenza per la XXVII edizione del Palio della Botte che oggi comincia ufficialmente.

Si parte con il sorteggio delle contrade e la preghiera iniziale, davanti al piazzale della Chiesa di Costantinopoli. Le gare si aprono con il Palio dei Piccoli, giunto alla XVII edizione e al XVII anno. Stasera a partire dalle ore 19:00 i piccoli bottaioli provenienti dai vari quartieri della città si daranno battaglia a colpi di “battiti”, per decretare quale sarà la contrada finalista, che giocherà la finale domani sera, nella grande giornata delle vittorie!

Quella del Palio dei Piccoli è una bella storia di passione educativa, iniziata nel 2004 per volontà di alcuni animatori dell’Azione Cattolica parrocchiale che hanno sempre visto nel Palio un’occasione per formare i bambini e i ragazzi alla sana competizione, al gioco di squadra, al rispetto delle regole. C’era poi da dare continuità ad un progetto, per aiutarlo a crescere e a rimanere nel tempo. Così le botti sono state adattate nelle dimensioni alle giovani braccia dei bambini. Il resto lo ha fatto l’entusiasmo dei più piccoli, che ha dato speranza anche alle contrade che non avevano ancora medaglie da esibire.

Ora vi è il gruppo di Prima Fascia, dai 6 agli 11 anni e il gruppo di Seconda Fascia, dai 12 ai 17 anni, che stasera disputeranno le gare eliminatorie, partendo dall’incrocio di Corso Umberto I, per giungere davanti al piazzale della Chiesa di Costantinopoli.

Allieteranno la serata le evoluzioni dei Piccoli e dei Giovani Sbandieratori del Palio di Avellino e l’esibizione degli Sbandieratori “Città di Giove”.

A seguire la seconda edizione del torneo “Arcieri del Palio”, che vedrà gareggiare i novelli Guglielmo Tell e Robin Hood provenienti dalle contrade di Avellino, sotto la guida paziente e professionale degli Arcieri Irpini. A partire dalle 19:00 e fino alla fine delle esibizioni si potranno visitare gli stand delle associazioni del Villaggio solidale “Monte di Pietà”, che certamente hanno preparato gadget ed attività per allietare i più piccini e con la loro presenza contribuiscono a rafforzare i valori di gratuità e spirito di servizio che ispirano l’intera manifestazione.

ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO DELL’EDIZIONE 2023

La XXVII edizione del “Palio della Botte” si articola in due giornate:

VENERDÌ 11 AGOSTO

dalle ore 19:00

“PALIO DEI BAMBINI”

– PALIO DEI BAMBINI – Selezioni, C.so Umberto I

– SORTEGGIO CONTRADE – Preghiera delle contrade Chiesa “S. Maria R. di Costantinopoli”

– SPETTACOLI DI SBANDIERATORI e dei “Piccoli Sbandieratori” del Palio

– SPETTACOLI DI ATTRAZIONE A TEMA: SBANDIERATORI DI GIOVE

– II EDIZIONE DEL TORNEO “Arcieri del Palio”, COORDINATI DAL GRUPPO “ARCIERI IRPINI”

– Villaggio Solidale: STAND ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI BENEFICENZA

SABATO 12 AGOSTO

dalle ore 19:00

“PALIO DELLA BOTTE”

– CORTEO STORICO – Ore 19:00 partenza da Piazza Castello

– OMAGGIO FLOREALE e dei Ceri alla Madonna Assunta, CANTICA E

– BENEDIZIONE DELLE CONTRADE DA PARTE DEL VESCOVO nella Chiesa Cattedrale

– SPETTACOLI

– GARA DEL PALIO E PREMIAZIONE

– Villaggio Solidale: STAND ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI BENEFICENZA

Con la partecipazione di:

“Piccoli sbandieratori” del Palio di Avellino

Sbandieratori, Musici e Trombonieri “Sant’Anna all’Oliveto” – Cava dei Tirreni

Sbandieratori e Musici “Città di Giove”– Terni (Umbria)

Sbandieratori “Borgo S. Nicolò” Cava dei Tirreni

Cavalli

Coro “S. Maria R. di Costantinopoli” – Avellino

Giudici di Gara del Palio – Avellino

Gruppi “Arcieri del Palio” e “Arcieri Irpini”

Cronometristi – Federazione Nazionale Cronometristi – Avellino

CISOM – Cavalieri di Malta

Misericordia – A.V.I Avellino

Associazioni di Volontariato

Volontari e Amici del Palio

Gruppi parrocchiali

CONI di Avellino

Tecnici