Palazzo Trevisani, lavori di messa in sicurezza: ecco l’antica facciata. Buchi neri ad Avellino, qualcosa si muove. Ieri mattina, in corso Vittorio Emanuele, è di nuovo spuntata l’antica facciata dello storico palazzo, uno dei più importanti edifici del salotto buono della città, in attesa di ricostruzione e risistemazione ormai da anni.

Ma questa sembra essere la volta buona. Sono infatti partiti i lavori di messa in sicurezza che porteranno alla riqualificazione del palazzo del ‘700. Ieri è stata realizzata la pulizia della facciata. Sono stati rimossi i rifiuti ed è stata rimossa la plastica che albergava ormai da tempo. Via il vecchio telo, sporco e logorato.

Si attende, adesso, il nuovo telone. Si tratta della rappresentazione dell’edificio così come era 300 anni fa.