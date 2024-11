Palazzo Cifariello, la Procura chiede assoluzione per ex sindaco e capo Utc

LAURO- Palazzo Cifariello, la Procura ha chiesto l’assoluzione di tutti gli imputati davanti al Tribunale Collegiale di Avellino. Al termine della sua requisitoria il pm Lorenza Recano ha infatti ritenuto che non sia stata raggiunta la prova delle accuse a carico degli imputati. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la sentenza. Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovine e omissione in atti d’ufficio. Sono le contestazioni di cui rispondono davanti al Tribunale collegiale di Avellino presieduto da Sonia Matarazzo l’ex sindaco di Lauro Antonio Bossone, nella sua qualità di Responsabile del III Settore Servizio Manutenzioni all’epoca dei fatti contestati , difeso dagli avvocati Gianfranco Iacobelli e Generoso Pagliarulo e e il Responsabile dell’ Utc del Comune di Lauro Diego Maria Troncone, difeso dall’avvocato Alberico Villani. Nei loro confronti il sostituto procuratore della Repubblica di Avellino Maria Teresa Venezia aveva chiesto ed ottenuto il rinvio a giudizio. La vicenda e’ quella relativa a Palazzo Cifariello, la struttura in Viale dei Platani di Ima per cui il 21 novembre 2019 era stata emessa ordinanza di sgombero entro 5 giorni fino al ripristino di condizioni di normalità. Di giorni ne erano trascorsi invece diverse decine, visto che solo da qualche mese il Palazzo è quasi del tutto sgomberato e gli occupanti hanno lasciato le abitazioni. Le indagini del Commissariato di Ps di Lauro avevano portato alle denuncia nei confronti delle dieci persone a vario titolo per la mancata esecuzione dell’ordinanza e di gran parte dei condomini per l’inosservanza del provvedimento dell’Autorita’. L’istruttoria dibattimentale non ha portato a far emergere che si trattasse di un rischio immediato di crollo a cui il Comune di Lauro non aveva trovato veloce rimedio o invece e le difese, anche nelle discussioni finali di questa mattina, hanno sempre sostenuto che si sia trattato di un problema di adeguamento sismico per cui si poteva attendere il finanziamento per eseguire gli interventi. L’ex sindaco di Lauro Antonio Bossone, che per il ruolo ricoperto di responsabile della Manutenzione dell’ente all’epoca dei fatti si è trovato a processo era stato anche ascoltato, chiarendo i passaggi salienti della vicenda giudiziaria.