Al PalaDozza l’Unicusano Avellino Basket va ko: vittoria per la capolista Fortitudo

Al PalaDozza di Bologna l’ Unicusano Avellino Basket ha affrontato una Flats Service Fortitudo Bologna determinata a capitalizzare il successo ottenuto nell’infrasettimanale contro Pesaro e sfruttare anche il passo falso di Brindisi. Ne è uscita fuori una partita dura, spigolosa, come per altro da previsione, che ha visto la squadra di casa imporsi con il punteggio di 71-62. Match in cui i biancoverdi hanno subito l’avvio veemente dei padroni di casa, per poi rientrare in gara senza riuscire a completare la rimonta. Il prossimo impegno dell’Unicusano sarà sabato 4 aprile alle ore 20.00 al PalaDelMauro contro la Ferraroni JuVi Cremona.

“Abbiamo fatto una partita dura, contro una squadra forte. Siamo ritornati in gara dopo i parziali subiti, di questo siamo contenti perchè abbiamo dimostrato che ci siamo. Purtroppo, soprattutto all’inizio, non siamo stati supportati dalle percentuali da fuori ed anche ai liberi” ha dichiarato coach Di Carlo.

PRIMO QUARTO

Pronti via la Fortitudo si porta subito sull’8-0 e coach Di Carlo chiama un immediato time-out. A rompere l’inerzia biancoblu è Lewis, che mette dentro i primi due punti per Avellino. Al quinto minuto il parziale è di 11-7 per Bologna. Con una tripla di Mussini gli irpini si portano sul -3 (13-10). Sorokas, percentuali da fuori e secondi tiri, assieme ad una difesa intensa consentono alla squadra di casa di chiudere avanti il primo quarto 25-17.

SECONDO QUARTO

La Fortitudo non perde lucidità continuando ad eseguire il proprio piano gara e toccando il +15 (33-18) con la tripla realizzata da Moore. Il terzo fallo di Dell’Agnello costringe il pirata a sedersi in panchina. Un libero di Pullazi ed una tripla di Pini porta l’Unicusano sotto la doppia cifra: 34-27. Si va al riposo con Bologna avanti 40-32.

TERZO QUARTO

I secondi trenta minuti restano una lunga battaglia, con la EFFE a tenere una elevata intensità di gioco, nonostante ciò gli irpini ritornano sul -4 (44-40) con un canestro in avvicinamento di Lewis. Avellino trova tanti giri in lunetta, ma alla fine del quarto si trova ad inseguire 56-47.

QUARTO QUARTO

Sarto e Moore spingono Bologna in avvio di quarto sul 61-47. Un punteggio che verrà difeso dalla compagine biancoblu, con gli irpini a sbagliare diverse conclusioni aperte. Sorokas al minuto 34 permette a Bologna di mantenere il +14 (65-51). Gli irpini reagiscono e con Chandelr e Lewis ritornano sul -9 (65-56). Sarà Della Rosa con quattro punti di fila a chiudere la contesa, che vede la Fortitudo imporsi 71-62.