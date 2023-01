Pago Vallo Lauro: auto in fiamme nella serata di ieri: indagine dei Carabinieri

Accertamenti in corso da parte dei Carabinieri della Stazione di Lauro sull’incendio che nella serata di ieri ha interessato una vettura parcheggiata in Via Salvo D’Acquisto a Pago Vallo Lauro. Le fiamme hanno completamente avvolto il veicolo, intestato ad una donna del posto, che ha dato l’allarme ai caschi rossi del Comando provinciale di Avellino. Nessuna traccia evidente di dolo sarebbe stata repertata dal personale dei Vigili del Fuoco, per cui la prima ipotesi su cui lavorano i militari agli ordini del maresciallo Scafuri e’ quella di un fatto accidentale, senza pero’ trascurare altre ipotesi che sono al vaglio. Grazie al lavoro dei caschi rossi non ci sono stati ulteriori danni.