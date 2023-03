Pago, tre indagati per la morte di Nicola Mercoledi’ l’esame autoptico

PAGO VALLO LAURO- Tre indagati per omicidio colposo dalla Procura di Avellino per l’incidente sul lavoro costato la vita due giorni fa al sessantunenne Nicola Mazzella, addetto alla raccolta dei rifiuti n Comune di Pago Vallo Lauro sul quale sono in corso accertamenti della Procura e dei Carabinieri della Stazione di Lauro.

Proprio in vista dell’accertamento tecnico irripetibile, l’esame medico legale sulla salma del malcapitato operaio, il pm della Procura di Avellino ha firmato tre informazioni di garanzia prr omicidio colposo. In attesa di ricostruire quanto avvenuto, sarebbero al momento nel registro degli indagati l’impresa che si occupa del servizio e anche il proprietario del cane di grossa taglia che avrebbe infastidito il sessantunenne. La ricostruzione sara’ decisiva e quindi la Procura non ha escluso nessuna delle ipotesi in campo, anche a garanzia degli stessi indagati.

Il conferimento dell’incarico avverra’ mercoledi’ e molto probabile che giovedi ci sara’ l’ultimo saluto al sessantunenne.