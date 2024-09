Pago, raid nella notte a Comune e nella scuola: portati via soldi e pc

PAGO VALLO LAURO- Raid nella notte all’interno degli uffici del Comune di Pago Vallo Lauro nella nuova sede di Via Piave, dove ignoti si sono introdotti per forzare la cassaforte di un ufficio, probabilmente pensando che ci fossero depositati contanti o documenti. I malviventi dopo l’effrazione hanno portato via dalla cassaforte alcune carte di identità, il vecchio modello, che erano depositate nella stessa e una somma in contanti di circa 100 euro. I malviventi si sono poi spostati nei locali al primo piano della struttura, che ospitano le aule del locale Istituito Comprensivo e in questo caso invece il bottino è stato più consistente. Sarebbero stati asportati i computer dell’aula multimediale. Sulla vicenda sono in corso indagini da parte degli agenti del Commissariato di Ps di Lauro. Molto importanti anche in questo caso saranno le riprese del sistema di videosorveglianza attivo nella struttura e all’esterno.