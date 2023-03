Pago, novanta giorni per la verità sulla morte di Nicola: domani i funerali

Novanta giorni per la verita’ sulle cause del decesso di Nicola Mazzella, il sessantunenne operatore ecologico di Pago Vallo Lauro deceduto verosimilmente a causa di una caduta mentre si trovava sul predellino posteriore del compattatore. Questo e’ il termine concesso nell’ambito del conferimento dell’incarico medico legale dal pm che coordina le indagini, il sostituto procuratore Vincenzo Toscano al medico legale Carmen Sementa (che in queste ore sta eseguendo gli esami presso il Reparto di Tanatologia del Moscati). Nella mattinata anche tutte le parti hanno nominato un consulente tecnico per partecipare all’esame medico legale. A partire dagli stessi familiari dell’operaio deceduto, assistiti dall’avvocato Antonio Mercogliano, che hanno nominato il medico Francesco Mercadante. Cosi pure per i tre indagati a cui viene contestata al momento l’ipotesi di reato di omicidio colposo in concorso . A partire dall’avvocato Walter Mancuso, difensore di P.J.R, proprietario del cane che si presume possa aver avuto un contributo nell’incidente mortale, che ha nominato come proprio consulente il dott. Domenico Lombardi. Anche gli altri due indagati che si riferiscono all’impresa per cui il sessantunenne operava, C.I , difeso dall’avvocato Valerio Di Stasio del foro di Napoli e G. O difeso dall’avvocato Vincenzo D Amore del foro di Nocera hanno nominato come propri consulenti i medici Giovanni Liguori e Maurizio Lionello. La salma del sessantunenne sarà messa a disposizione della famiglia al termine delle operazioni di accertamento medico legale. La Procura vuole chiarire se ci sono stati eventi traumatici tra le cause del decesso. Nel pomeriggio di domani a Pago ci sara’ l’ultimo saluto al sessantunenne, come già annunciato sarà proclamato il lutto cittadino.