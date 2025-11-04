Pagina social per diffamare il capitano Friscuolo: a processo un 23enne

SOLOFRA – Ci sara’ il 7 maggio davanti al giudice Michela Eligiato il processo per i veleni via social contro il capitano nei Carabinieri Giuseppe Friscuolo, che nonostante avesse lasciato Solofra dal 2019, evidentemente nella cittadina conciaria aveva lasciato il segno, tanto che si era scoperto che nel giugno del 2023, era stata aperta una pagina sui social a suo nome e con foto estrapolate dal web di conferenze stampa per operazioni di servizio ed erano stati pubblicati due post in cui si diffamava l’ufficiale dell’Arma. Le indagini della Polizia Postale di Avellino avevano portato all’identificazione del presunto autore, un ventenne di Solofra. Fatto per cui, il pm della Procura della Repubblica di Avellino Fabio Massimo Del Mauro, aveva chiesto il processo nei confronti del presunto autore per diffamazione aggravata. Richiesta che e ‘ stata vagliata nel corso di un’ udienza predibattimentale celebrata oggi davanti al giudice monocratico Gennaro Lezzi. Il capitano Friscuolo sarà parte civile, rappresentato dal penalista Marino Capone.