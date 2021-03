Cronaca Pagamento truffa per la titolare di una nuova attività commerciale: nei guai 40enne 29 Marzo 2021

Un particolare caso di truffa è stato scoperto dai Carabinieri della Stazione di Paternopoli che hanno denunciato una 40enne, di origini romene e residente a Roma.

L’indagine ha preso spunto dalla denuncia sporta dalla titolare di un’attività commerciale che qualche giorno prima aveva ricevuto un bollettino postale precompilato per il pagamento di euro 314,56, assertivamente necessario per l’iscrizione della sua nuova attività commerciale alla Camera Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Le verifiche successive al pagamento hanno fatto emergere la procedura truffaldina alla base di quell’insolita operazione.

All’esito delle indagini i Carabinieri sono risaliti all’identità della presunta responsabile, già nota alle Forze dell’Ordine, per la quale è scattato il deferimento in stato di libertà per il reato di truffa.

Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri finalizzati sia a risalire all’identità di possibili complici sia ad appurare la responsabilità della 40enne in eventuali ulteriori analoghi fatti commessi in Irpinia.