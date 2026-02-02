Paduli, spara alla moglie durante una lite: 45enne ricoverata in prognosi riservata

Grave episodio di violenza domestica nella tarda mattinata di oggi, 2 febbraio 2026, a Paduli, in provincia di Benevento. Un uomo di 37 anni, guardia giurata, ha esploso più colpi di fucile nei confronti della moglie 45enne, con la quale era in fase di separazione. Il fatto è avvenuto nei pressi dell’abitazione dell’uomo, in una zona di campagna.

La donna, gravemente ferita, è stata soccorsa dal 118 e trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso dell’AORN “San Pio” di Benevento, dove è giunta alle ore 14.10. I sanitari hanno riscontrato una ferita da arma da fuoco in regione ascellare sinistra e ferite lacero-contuse nella regione addominale inferiore. Considerata la gravità del quadro clinico, la paziente è stata intubata e trasferita immediatamente in sala operatoria di chirurgia vascolare, dove è in corso un delicato intervento di ricostruzione e/o sostituzione dell’arteria ascellare. Al momento, secondo quanto comunicato dall’azienda ospedaliera, la donna risulta clinicamente stabile, ma la prognosi resta riservata. L’ospedale ha attivato tutte le procedure previste in questi casi.

L’uomo, che non ha opposto resistenza all’arrivo dei Carabinieri, è stato accompagnato presso gli uffici del Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento. Le indagini sono condotte dalla Compagnia Carabinieri competente per territorio, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Benevento.

L’ipotesi di reato contestata è quella di tentato femminicidio aggravato