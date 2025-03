“Padri separati: chi ne parla?” il convegno di Insieme per Avellino e l’Irpinia

Sabato pomeriggio 15 Marzo 2025 l’associazione Insieme per Avellino e l’Irpinia ha tenuto un convegno al circolo della stampa dal titolo “Padri separati: chi ne parla?”

Ed è proprio questa la prima cosa che ci siamo chiesti: è un’emergenza importante, tra scarse possibilità di vedere i propri figli e disponibilità economiche per mantenere sia la prole che la coniuge. I dati del 2024 parlano chiaro: vi sono stati almeno 100 suicidi se non qualcosa in più di questi padri che stanno soffrendo queste difficoltà.

Le proposte che sono venute fuori dal convegno sono le seguenti: una difesa legale solida è essenziale per proteggere l’integrità morale e legale del padre, ma urge anche intervenire sulla gestione anticipata e consapevole del conflitto, che riduca i danni prima che diventi un caso penale o patrimoniale grave.

Bisogna costruire un percorso di gestione del conflitto prima che degeneri in contenziosi giudiziari o accuse strumentali, lavorare per evitare conseguenze ulteriori ai figli e ai genitori, creando canali di comunicazione più sani.

Non è possibile cancellare il dolore della separazione, ma si può proporre un sistema che riduca il rischio di scelte impulsive e distruttive. Una separazione gestita con strumenti riparativi può ridurre il conflitto e le conseguenze legali, proteggendo sia i figli che i genitori, tramite figure professionali ad hoc come i sociologi, gli psicologi e gli assistenti sociali.

La giustizia riparativa offre un’opportunità per gestire i contrasti in modo alternativo al contenzioso giudiziario evitando che il conflitto degeneri in procedimenti penali o in lotte patrimoniali estenuanti!