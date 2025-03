Sabato 15 Marzo, alle ore 17:00, presso il Circolo della Stampa di Avellino, l’associazione “Insieme per Avellino e l’Irpinia”, con il Movimento Pari Diritti Genitoriali, ha organizzato una conferenza per porre attenzione, nell’ambito delle separazioni e divorzi giudiziali, ai problemi che riguardano i padri separati.

“Ce ne occupiamo perché sollecitati da tanti padri separati che vivono condizioni difficili. Da tempo l’associazione si occupa delle problematiche familiari quando la famiglia è in crisi di separazione. Abbiamo sviluppato anche in piú dirette facebook il tema con la dr.ssa Leopoldina De Varti, psicologa e psicoterapeuta. Nella conferenza ampliamo la riflessione all’aspetto legislativo che può essere migliorato nell’offrire piú opportunità al padre oltre che alla madre. Soprattutto, come associazione, condividiamo insieme alla dr.ssa De Varti, l’impegno di porre in primo piano i diritti dei figli e di mantenere buone relazioni continuative e costanti con entrambi i genitori anche nelle situazioni piú difficili” – dichiarano dall’associazione.

All’iniziativa interverranno Pasquale Luca Nacca di “Insieme per Avellino e l’Irpinia”, Maria Ronca (sociologa), Valentina Zaia, Presidente del “Movimento Pari Diritti Genitoriali”, Carmelita Morreale (avvocato civilista), Giovanna Perna (avvocato penalista) e Leopoldina De Varti (psicologa e psicoterapeuta). A moderare l’incontro, Paolo Matarazzo, giornalista e sociologo. Vi sarà, infine, la testimonianza di un padre separato, intermezzi musicali a cura del trio LOV e del soprano Antonella Carpenito, la presentazione del brando “Cinderella” del Musicista Silvano Santacroce.