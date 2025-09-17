Padovano succede a Nargi, nominato presidente del CdA dell’Azienda consortile A04

Il sub commissario del Comune di Avellino, Onofrio Vito Padovano, è stato nominato presidente del Consiglio d’Amministrazione dell’Azienda Speciale consortile A04. La decisione è stata presa dalla Commissaria prefettizia Giuliana Perrotta a seguito delle dimissioni dell’ex sindaca Laura Nargi, la quale era stata comunque revocata dalla stessa struttura commissariale di Palazzo di Città.

La nomina di Padovano si inserisce nell’ambito dell’opera di razionalizzazione delle partecipazioni comunali e della riorganizzazione dei servizi promossa dalla Commissaria, con l’obiettivo di rendere più efficiente la gestione delle aziende e dei servizi pubblici locali.

Padovano, nato a Monopoli il 16 gennaio 1978, ricopre il ruolo di Viceprefetto Vicario dal luglio scorso. Nel corso della sua carriera ha maturato significativa esperienza in diverse Prefetture italiane, tra cui Brescia, Bari, Bergamo e Brindisi. È giunto in Irpinia lo scorso 2 luglio, insieme alla dottoressa Perrotta, per assumere il ruolo di sub commissario del Comune di Avellino.