Pace e striscioni “Antifascimo=Mafia”: si mobilitano i giovani del Collettivo

Si riporta comunicato del Collettivo studentesco irpino, Giovani comunisti , Unione degli studenti e Unione giovani di sinistra.

Uniamoci E Resistiamo. Mai come oggi è necessaria la creazione di una resistenza forte e unita contro l’avanzata dei nuovi fascismi, il riarmo e la repressione. Chiediamo alla cittadinanza e a tutte le realtà associative, organizzative e partitiche di unirsi in un momento di pubblica discussione, sabato 29 marzo davanti alla Villa Comunale di Avellino.

Stiamo vivendo una fase movimentata nella nostra provincia, a partire da quanto è accaduto nelle scorse settimane in alcune scuole irpine con le azioni di organizzazioni che richiamano al neofascismo. Come realtà giovanili ci siamo già mobilitati, a livello mediatico, per contrastare azioni portate avanti sulla base di falsi storici incredibilmente labili. Il fondo si è toccato quando sono stati esposti striscioni che recitavano lo slogan “Antifascismo=Mafia”, frase incresciosa e aberrante che esprime una “ideologia” dispotica, mirata alla conquista di una società gerarchica e governata dalla paura, quale il fascismo. Le istituzioni avrebbero dovuto condannare severamente queste oscenità; invece, abbiamo assistito a dichiarazioni insufficienti o inaccettabili silenzi per salvaguardare la reputazione degli istituti coinvolti. I rappresentanti d’istituto sono stati convocati in un’assemblea, organizzata dai membri delle associazioni presenti sul territorio, con l’intento di fare fronte comune contro il proliferare nelle scuole di organizzazioni violente. Data la risposta, riteniamo opportuno chiamare una mobilitazione ampia e vogliamo creare un momento di discussione su varie tematiche, come la lotta contro ogni tipo di fascismo e repressione. Il dilagare di certe organizzazioni violente e razziste trova la legittimazione di un governo di estrema destra che è sempre più vicino alle destre sovraniste e velatamente coloniali, quali il governo Repubblicano degli Stati Uniti D’America o l’AfD, partito nazionalista tedesco che perpetra una campagna nostalgica del classismo e dei valori del nazionalsocialismo. Non solo, ma pochi giorni fa è stato approvato al Parlamento europeo il “ReArm Europe”, un piano di riarmo con il quale non si fa altro che aumentare tensioni e il rischio di un terzo conflitto mondiale. È spaventoso e imbarazzante se pensiamo alla storia del nostro paese. Una storia di resistenza e di lotta partigiana, uno dei più grandi orgogli attribuibili al nostro Stato che rende la parola Antifascismo ancora un valore frutto di una coscienza storica. Alle deplorevoli azioni di gruppi extraparlamentari di estrema destra, si aggiunge la destra di governo che ha introdotto il ddl 1660, il quale, con il pretesto di portare più “sicurezza”, limita e reprime la libertà di manifestare e il dissenso popolare. In più, potrebbe dar vita ad una catena di azioni repressive che andranno ad inasprirsi col passare degli anni, mirate a cancellare la manifestazione di opposizione come arma del popolo per far valere i propri diritti.

Tutti e tutte dobbiamo impegnarci a lottare per la pace e contro le politiche guerrafondaie che sottraggono fondi alla sanità, all’istruzione, alle pensioni e allo stato sociale. Invitiamo alla partecipazione di questa assemblea per discutere di queste tematiche interconnesse, per continuare a mobilitarci e per costruire la prima di tante iniziative. Vi aspettiamo il 29 Marzo ad Avellino alle 18 presso l’ingresso della villa comunale!