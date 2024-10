Ottantenne accusata di stalking agli inquilini: assolta dal Gup

SERINESE- Ottantunenne del serinese, difesa dal penalista Carmine Ruggiero, assolta nel processo con rito abbreviato celebrato stamattina davanti al Gup del Tribunale di Avellino Giulio Argenio dall’accusa di stalking nei confronti di una coppia che aveva affittato un’ abitazione vicina a quella della donna, di proprietà della stessa. Anche la Procura, alla luce del “giudicato cautelare” formatosi nel procedimento, ha chiesto l’assoluzione per l’imputata. Secondo le accuse la donna avrebbe molestato e minacciato i suoi inquilini e vicini di casa, arrivando in alcune occasioni, due in particolare, prima a farli oggetto di un lancio di pietre e poi con un tubo d’acqua a bagnare completamente lo stesso. I due fatti denunciati e avvenuti nel dicembre 2022. Episodi clou però di una lunga sequenza di molestie, anche introducendosi all’interno della stessa abitazione, minacciando di staccare le utenze. Al termine di questa presunta serie di atti di stalking, dopo le denunce, la Procura aveva anche chiesto al Gip una misura di divieto di avvicinamento, che era stata però respinta. Proprio da questo dato e dal fatto che alla denuncia di lancio di pietre non corrispondesse poi il riscontro di danni o pietre sul posto effettuato dai Carabinieri, intervenuti per le segnalazioni, così come non ci fossero testimoni dei fatti denunciati al di là della presunta stalker e della presunta parte offesa, la difesa della ottantenne, il penalista Carmine Ruggiero, ha chiesto ed ottenuto l’assoluzione della sua assistita.