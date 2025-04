Osservatorio sullo stato della Provincia, tappa a Paternopoli

L’Osservatorio sullo Stato della Provincia di Avellino fa tappa nella Valle del Calore. Domani, 9 aprile 2025, alle ore 16:30, presso l’Auditorium scolastico di Via Serra, a Paternopoli, si terrà il prossimo incontro, voluto dal Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, come cornice di interscambio tra istituzioni e cittadini per intercettare i bisogni e le istanze delle comunità ed interpretarli in chiave risolutiva, ove possibile.All’appuntamento, cui prenderanno parte i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, saranno presenti anche i rappresentanti dei Comuni e delle realtà associative di Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Chiusano San Domenico, Lapio, Luogosano e San Mango sul Calore