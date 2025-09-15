Osservatorio Provinciale sullo Stato della Provincia: tappa a Venticano

Prosegue il percorso dell’Osservatorio sullo Stato della Provincia di Avellino, l’iniziativa voluta dal Prefetto di Avellino per raccogliere istanze, bisogni e aspettative delle comunità locali. Domani, martedì 16 settembre alle ore 17.30, il nuovo incontro avrà luogo presso il Teatro Comunale di Venticano, dove saranno protagoniste le realtà di Montefusco, Montemiletto, Pietradefusi, Santa Paolina, Torre Le Nocelle e Venticano.

A guidare i lavori sarà il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, che sarà accompagnata dai vertici provinciali delle Forze dell’Ordine. L’appuntamento si propone come un momento di dialogo diretto con i cittadini e le amministrazioni, con l’obiettivo di affrontare le questioni più sentite sul piano della sicurezza, della legalità e della convivenza civile.

L’incontro di Venticano rappresenta un passaggio significativo in un percorso che mette al centro l’ascolto e la partecipazione, confermando l’impegno costante delle istituzioni a essere presenti e vicine alle comunità della provincia.