Ospedaletto d’Alpinolo: Luogotenente Giulio Ciaramella nuovo Comandante della Stazione Carabinieri

Il Luogotenente Giulio Ciaramella è il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri di Ospedaletto d’Alpinolo. Subentra al Maresciallo Raffaele Della Rocca, che ha retto il comando della Stazione per quasi due anni, a partire dal periodo di degenza dell’ex titolare, Maresciallo Maggiore Luciano Perrone, dovuto alla grave malattia che ne ha causato la scomparsa.

Di origini irpine, sposato e padre di un figlio, il Luogotenente Ciaramella si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1994, frequentando il corso biennale presso la Scuola Sottufficiali di Velletri e Firenze. Ha iniziato il proprio percorso professionale in Puglia, prestando servizio prima alla Stazione di Bari Principale e successivamente a quella di Biccari, nel foggiano.

Approdato in Campania nel 2004, ha svolto servizio presso le Stazioni di Quindici, Lauro, Avellino e Aiello del Sabato, ricoprendo anche incarichi di comando. Nel corso della carriera ha ricevuto vari elogi, distinguendosi per l’attaccamento all’Istituzione e per il contributo fornito, con il proprio operato, alla sicurezza della popolazione e al rispetto della legalità.

Con il nuovo incarico a Ospedaletto d’Alpinolo, il Luogotenente Giulio Ciaramella metterà a disposizione della comunità l’esperienza maturata in anni di servizio, proseguendo l’azione di prossimità e tutela del territorio che da sempre caratterizza l’Arma dei Carabinieri.