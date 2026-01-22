Ospedaletto d’Alpinolo: i Carabinieri denunciano un imprenditore per gestione illecita di rifiuti

Nell’ambito di mirati controlli, al fine di prevenire e reprimere i reati nel settore agroalimentare, in particolare alla filiera vitivinicola, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Summonte, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale competente, deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, un imprenditore 50 enne, che gestiva illecitamente i rifiuti prodotti dalla lavorazione industriale.

Nello specifico, i militari, accertavano che, presso un’azienda sita nel comune di Ospedaletto d’Alpinolo, dedita alla lavorazione delle uve, imbottigliamento e successiva commercializzazione di vino in bottiglia, erano stoccati nei locali dell’opificio, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi contaminati da cloro.

Dall’attività investigativa, i Carabinieri appuravano che detti rifiuti provenivano dal lavaggio, sanificazione e disincrostazione dell’attrezzature industriali e che risultava contaminata anche la fossa settica a servizio degli scarichi aziendali.

Inoltre, dall’analisi documentale, risultava l’assenza dell’autorizzazione agli scarichi dei reflui industriali prodotti dal ciclo di lavorazione.

Le attività di controllo, continueranno nei prossimi giorni a tutela dell’ambiente e della salute collettività.