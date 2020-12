Ospedale “Frangipane” di Ariano, scendono i ricoveri in Medicina Covid. Ieri, infatti, i pazienti che occupavano i posti letto del reparto erano otto, oggi sono 7 su 12. Due pazienti (su 7 posti letto) si trovano in Terapia Intensiva, 18 pazienti in Area Covid, di cui 13 (su 16 posti letto) in Medicina e 5 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.