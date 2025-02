Orientalife, il progetto riparte con l’Istituto Agrario “De Sanctis”

Riparte dall’Istituto Agrario “De Sanctis” il progetto OrientaLife, importante iniziativa promossa dall’Ufficio Scolastico Regionale, dall’Inail, da Sviluppo Lavoro Italia e dalla Regione Campania. L’obiettivo è favorire l’orientamento scolastico e professionale degli studenti attraverso la collaborazione tra scuola, mondo del lavoro e realtà agricole locali.

Confagricoltura Campania è partner di progetto con le sue articolazioni provinciali già dallo scorso anno nella Provincia irpina, mentre Confagricoltura Avellino, ha portato avanti diverse attività su tale iniziativa in diversi istituti di istruzione superiore.

Il primo incontro del rinnovato percorso OrientaLife si è tenuto questa mattina, 18 febbraio, con l’Istituto Superiore di Istruzione Secondaria “De Sanctis-D’Agostino-Amatucci” di Avellino, più specificamente con le quarte classi dello storico Istituto Agrario ad indirizzo vitivinicolo, una Istituzione scolastica ormai consolidata della provincia irpina.

Con la collaborazione del docente di riferimento della Scuola, Giuseppe Nittoli e con il coordinamento di Giovanni Colucci, responsabile del progetto per Confagricoltura Avellino, l’incontro, svoltosi nella splendida sala della biblioteca, ha avuto per tema “La PAC: conoscere per gestirla”.

Dopo l’introduzione di Giovanni Colucci, che ha presentato anche i successivi incontri, hanno relazionato i tecnici CAA di Confagricoltura Avellino, Grazia Spina e Antonio Bellofatto.

Si è presentata la storia della Politica Agricola Comunitaria nel tempo, con un focus particolare e più dettagliato sui temi di attualità, sulle ultime scelte della Commissione Europea, sulle opportunità e le criticità per le aziende e sugli adempimenti da fare per poter usufruire degli incentivi comunitari, sia per i pagamenti diretti che per i Piani di Sviluppo Rurale (PSR).

L’iniziativa proseguirà nelle prossime settimane anche in altri Istituti della provincia.