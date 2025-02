ORGR riunisce i 114 Comuni dell’ATO Rifiuti di Avellino sulle procedure di calcolo per la raccolta differenziata

Il Presidente dell’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti (ORGR), sen. Enzo De Luca, ha convocato per il 26 febbraio prossimo le rappresentanze dei 114 Comuni rientranti nell’ambito ottimale di Avellino.

Parteciperanno ad una giornata di formazione e aggiornamento sulle nuove procedure che regolano il sistema di calcolo, controllo e verifica della raccolta differenziata, mediante l’applicativo web O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale).

I lavori si svolgeranno nel Centro Direzionale di Avellino, a Collina Liguorini, presso la locale sede della Regione Campania dalle ore 9 alle 13.30.

L’approfondimento tecnico formativo sarà preceduto dai saluti istituzionali di: Vittorio D’Alessio, presidente dell’EdA Rifiuti Avellino; sen. Vincenzo De Luca, presidente dell’ORGR; avv. Luigi Stefano Sorvino, Direttore Generale dell’ARPA Campania; Claudio Marro, Direttore del Dipartimento Provinciale dell’ARPA Campania di Avellino. Seguiranno le sessioni dedicate alla formazione procedurale.

La prima, dedicata alle indicazioni relative a scadenze e ad adempimenti, sarà incentrata sulla relazione di Alberto Grosso, della Sezione Regionale del Catasto Rifiuti – ARPAC.

La seconda approfondirà l’inserimento dei dati nell’applicativo O.R.So. gli elementi di criticità e gli ultimi aggiornamenti. Interverranno: Giuseppe De Palma e Vincenzo Veneruso della Sezione Regionale del Catasto Rifiuti – ARPAC, Gianluca D’Onofrio dell’UOD 501702 Osservatori Ambientali – Documentazione ambientale – Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali della Regione Campania.

L’appuntamento di Avellino è la prima di sette giornate formative, che coinvolgeranno i Comuni di tutti gli ambiti ottimali della Campania.

«Introdotto dall’ORGR a livello sperimentale nel 2017, entrato a regime dall’anno successivo, l’applicativo web O.R.So ha permesso alla Regione Campania di unificare controlli e banca dati sulla raccolta differenziata, consentendo la certificazione dei rapporti annuali, frutto di un’opera di controllo e verifica affidabile», ricorda il Presidente Enzo De Luca. «Questo metodo tecnologicamente evoluto permette di acquisire l’intero fabbisogno di informazioni previste dalla legge nazionale per svolgere l’attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti. Grazie all’applicativo web O.R.So, la Campania è perfettamente in linea con gli standard imposti dal Codice dell’Ambiente (D. Leg.vo 152/2006 come integrato dalla legge n.221/2015), ottenendo la possibilità di utilizzare un’anagrafica unica nazionale e, conseguentemente, di poter condividere con le altre regioni d’Italia metodologie, terminologie e standardizzazione delle informazioni, presupposto che assicura al settore dei rifiuti quella trasparenza indispensabile a rendere impermeabile il ciclo integrato ad agenti e condizionamenti esterni».

«L’aggiornamento procedurale consente di migliorare ulteriormente tale assetto, perfezionando e ottimizzando il sistema, che in questo modo monitorerà con ancora maggiore precisione e dettaglio l’andamento della gestione ambientale a livello generale e locale, sia per quello che riguarda la raccolta differenziata che l’attività impiantistica», segnala De Luca, citando alcuni passaggi contenuti nella relazione annuale che l’Osservatorio ha inoltrato alle commissioni e al consiglio regionale.