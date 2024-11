Ordine dei Veterinari, riconfermata la squadra uscente: Limone primo degli eletti

AVELLINO- Le elezioni per il rinnovo del Direttivo dell Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Avellino consegnano un’affermazione “plebiscitaria” per la lista di “Passione Veterinaria”, espressione del direttivo uscente, che vince il confronto con l’altra lista in campo, quella di “Veterinaria Futura” per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Veterinari con oltre il settanta per cento dei consensi. In buona sostanza su 172 professionisti (gli aventi diritto sono 253) che si sono recati alla urne, sono stati 114 quelli che hanno scelto “Passione Veterinaria”. Primo eletto con 121 voti Antonio Limone, alla guida dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno. Riconfermata la lista del presidente uscente Vincenzo D’Amato. Insieme ad Antonio Limone sono stati eletti infatti Carmine Cucciniello, Antonio Santaniello, Michela De Rosa, Valentina Sordillo, Onofrio Manzi. Di Stasio Maria, Li Pizzi Maurizio e Forlenza Rocco saranno i revisori dei conti. Si attende il primo consiglio utile per eleggere le cariche all’interno dell’Ordine.