Ordine degli Avvocati, Fabio Benigni eletto presidente. Nessuna donna nel direttivo

Ordine degli Avvocati, Fabio Benigni eletto presidente all’unanimità. Nessuna sorpresa, almeno per il ruolo apicale, nel primo consiglio dell’ordine dei professionisti irpini uscito dalle urne di fine gennaio.

La carica di vicepresidente sarà ricoperta dall’avvocato Roberto Fabiano, quella di tesoriere da Frasca. L’avvocato Castellano, invece, scalza dal ruolo di segretario l’avvocato Valentina Amelio e, dunque, nel direttivo dell’Ordine non c’è nessuna donna, nonostante in consiglio ci sia una buona presenza in rosa.