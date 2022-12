Ordine avvocati Avellino, lunedì 19 la nona edizione del premio in memoria di Luigi Amelio

Lunedì 19 dicembre 2022 si terrà presso l’auditorium della Bper, nel corso della manifestazione organizzata dal consiglio dell’Ordine degli avvocati di Avellino di premiazione degli avvocati che hanno maturato 40, 50 e 60 anni di professione, la nona edizione del premio in memoria dell’avv. Luigi Amelio.

Il premio, istituito nel 2014 su iniziativa dell’avv. Valentina Amelio, con il patrocinio morale del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Avellino, è volto a sottolineare l’impegno ed il valore dei giovani professionisti, quale tangibile segno di apprezzamento al più giovane iscritto dell’anno all’albo degli avvocati patrocinanti in Cassazione, che risulti appartenere all’Ordine di Avellino.

La manifestazione è volta a perpetrare nelle nuove generazioni di avvocati il culto per quei valori di impegno, capacità ed onesta intellettuale di cui Luigi Amelio fu mirabile esempio, in oltre 60 anni di attività forse, per le sue doti umane e professionali.