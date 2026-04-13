“È ora di un’alternativa per il governo della città”, il M5s interviene sull’impasse del Pd

Riceviamo e pubblichiamo la riflessione, diffusa a mezzo comunicato stampa, del Gruppo territoriale M5S Avellino, in merito alle prossime amministrative:

“Apprendiamo con stupore e sgomento da alcuni organi di stampa del rinvio della

direzione Pd che avrebbe dovuto indicare al tavolo del campo largo il futuro candidato sindaco. È evidente che siamo ben oltre i tempi supplementari. Registriamo l’impossibilità per le lentezze mortifere del Pd di strutturare una coalizione politica come quella che ha sostenuto Fico alle regionali. La città ha bisogno di risposte e di una iniziativa chiara.

Ed è per questa ragione che facciamo appello a tutte le forze che hanno concesso al Pd la fiducia, a questo punto tradita, di guida del percorso e di riunirci per strutturare velocemente una proposta che possa dare quella prospettiva politica, sociale e civile di cui la comunità cittadina ha fortemente bisogno. Convochiamo un nuovo tavolo per domani alle 18.30.”