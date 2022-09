“Opulentia”, a Cervinara il premio per le eccellenze della Valle Caudina

Nell’ambito della sesta edizione del Festival Culturale della Città Caudina, domani sera a Cervinara si svolgerà il Premio “Eroi Quotidiani”. Bello: “Riconoscimento per puntare i riflettori su chi si è distinto ottenendo ottimi risultati”

“Anche quest’anno abbiamo voluto consegnare un riconoscimento a chi rispecchia in pieno il motto del nostro Festival, ovvero Residente Resistente”: così Tommaso Bello – direttore artistico della manifestazione culturale “Opulentia”, giunta alla fase conclusiva di questa sesta edizione – che ha annunciato l’evento “Eroi Quotidiani” che si svolgerà domani, 3 settembre, presso il Green Park di Cervinara.

Si tratta di un riconoscimento destinato ad associazioni, imprese, uomini e donne che operano sul territorio caudino e che si sono distinti, ciascuno nel proprio ambito di competenza, ottenendo ottimi risultati.

Bello ha spiegato che l’obiettivo della premiazione è anche quello di mettere in risalto il lavoro che tanti cittadini svolgono, quotidianamente, in un contesto non semplice. “E’ soprattutto una gratificazione – ha precisato il direttore artistico di Opulentia – che vogliamo dare a chi resta e lavora nella nostra valle. E’ anche l’occasione per puntare i riflettori sulle nostre eccellenze, le grandi personalità presenti in valle Caudina, un territorio ricco di un grande potenziale – ha aggiunto Tommaso Bello – e per noi questo rappresenta motivo di grande orgoglio”

L’appuntamento è in programma sabato 3 Settembre, alle ore 19, presso il Green Park di Cervinara per una serata dedicata alle “meraviglie della valle”. Dopo l’evento spazio alla musica con l’esibizione dei “Vieni Vieni cu’ Mme”.