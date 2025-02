Opportunità PNRR per la Comunità Energetica Rinnovabile: incontro sabato a Santo Stefano del Sole

Sabato 15 febbraio 2025 alle ore 17.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Santo Stefano del Sole (Viale Rimembranza, ex Casa Eca), si terrà un incontro molto atteso dedicato alla Comunità Energetica Rinnovabile, con l’obiettivo di rendere operativa questa iniziativa attraverso il bando PNRR. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza e rappresenta un’importante occasione per conoscere i dettagli del progetto e le opportunità che esso offre.

L’incontro vedrà la partecipazione di Gerardo Santoli, Sindaco di Santo Stefano del Sole, Salvatore Scarano, Presidente della C.E.R.e l’Ing. Emmanuele Maria Petruzziello, rappresentante di Koala.

In vista dell’incontro il Sindaco Gerardo Santoli condivide alcune anticipazioni importanti per la cittadinanza. “Siamo stati tra i primi in provincia a costituire ufficialmente una comunità energetica con atto notarile, un passo che ci ha permesso di entrare nella rete dei paesi più sostenibili d’Italia’”, afferma il Sindaco Santoli. “Nel corso degli anni, l’amministrazione ha dotato diversi edifici pubblici, come le scuole, la palestra e la casa comunale, di impianti fotovoltaici. L’appuntamento di sabato prossimo sarà un’importante occasione per conoscere le opportunità che il PNRR può offrire ai cittadini che hanno scelto di aderire alla comunità energetica. È un progetto ambizioso e affascinante, che non coinvolge solo l’Ente Comune, ma tanti cittadini su temi cruciali come l’energia e la sostenibilità ambientale.”