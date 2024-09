Operaio cade da un’impalcatura e finisce al Moscati: indaga la Polizia

AVELLINO- Un incidente all’interno di un cantiere nel centro di Avellino, poco distante dalla zona di Piazza Kennedy. Quello avvenuto nel pomeriggio di oggi, quando intorno alle 16 il personale del 118 e’ intervenuto per soccorrere un ventenne operaio che, per cause ancora in corso di accertamento sarebbe volato da un’impalcatura. Il giovane operaio e’ stato trasportato al Moscati di Avellino. Per fortuna non è in pericolo di vita. Sul posto, per avviare tutti gli accertamenti del caso sono intervenuti gli agenti delle Volanti di Via Palatucci insieme al personale dell’Ispettorato e all ASL. Come avviene in queste circostanze oltre alla dinamica del fatto gli organi preposti stanno anche verificando la posizione lavorativa dell’operaio nel cantiere.