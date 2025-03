Open Day Unisannio: il 12 marzo l’Ateneo apre a studentesse e studenti

Il 12 marzo l’Università del Sannio organizzerà un Open Day per accogliere studentesse e studenti degli ultimi anni delle scuole superiori in una giornata di orientamento dedicata alla scoperta dell’offerta formativa, dei servizi e delle opportunità dell’Ateneo.

L’evento prenderà il via alle ore 9 a Palazzo San Domenico, sede del Rettorato e anima del campus urbano. Dopo i saluti del rettore Gerardo Canfora e del delegato all’Orientamento Ennio Cavuoto, i partecipanti potranno immergersi nell’esperienza universitaria attraverso visite alle aule e ai laboratori, incontri con docenti e studenti universitari, e momenti di approfondimento sui corsi di laurea.

“Sarà un’occasione preziosa per conoscere da vicino la nostra realtà accademica. – dichiara il rettore Canfora – Invitiamo studentesse, studenti e le loro famiglie a partecipare a questa giornata per scoprire le opportunità di studio e di crescita personale che il nostro Ateneo offre. Sarà un momento di confronto diretto con la comunità universitaria e di esplorazione delle strutture in cui si svolge la vita accademica”.

“Anche quest’anno – aggiunge il professor Cavuoto – vogliamo rendere il nostro Open Day un ponte tra l’Università del Sannio e il territorio. L’obiettivo è offrire alle future matricole tutti gli strumenti per compiere una scelta consapevole sul proprio percorso di studi, mostrando loro l’energia e le potenzialità della nostra università”.