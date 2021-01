Attualità Open day all’Ite De Sanctis di Sant’Angelo dei Lombardi e Caposele 16 Gennaio 2021

La pandemia e la didattica a distanza non scoraggiano l’entusiasmo degli studenti del De Sanctis che non rinunciano a promuovere l’indirizzo scolastico per le attività di orientamento in corso, trasformando il limite imposto in una opportunità.

Come per gli altri indirizzi di studio anche l’Indirizzo tecnico economico dell’Istituto De Sanctis di Sant’Angelo dei Lombardi e Caposele apre

una porta virtuale agli alunni delle scuole primarie di secondo grado, che in questi giorni e fino al 31 di gennaio sono alle prese con la scelta dell’indirizzo di studio da formalizzare.

L’appuntamento è il 17 gennaio alle 17 in diretta dalla pagina facebook e youtube dell’Istituto.