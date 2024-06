Omicidio Tirone, giudizio immediato per Passariello

CERVINARA- La Procura della Repubblica di Avellino, il sostituto Procuratore Cecilia Annecchini, ha chiesto ed ottenuto dal Gip del Tribunale di Avellino, Paolo Cassano, il giudizio immediato in relazione alla vicenda giudiziaria riguardante la morte di Giuseppe Tirone nei confronti del pregiudicato Massimo Passariello, difeso dall’ Avvocato Vittorio Fucci e dall’ Avvocato Domenico Cioffi.

La Procura aveva già riformulato il capo di imputazione contestando le aggravanti a Passariello, cosa che pregiudicherebbe riti alternativi. Ed in quella circostanza i difensori avevano evidenziato come si trattasse di una decisione che per la difesa dato “questo considerevole lasso di tempo trascorso, è un evidente indice di articolate riflessioni da parte della magistratura, frutto delle eccezioni avanzate dalla difesa e dai consulenti tecnici della difesa in relazione al nesso causale tra l’ evento e la morte.

Queste eccezioni ovviamente saranno fatte valere dalla difesa nel processo. Il Passariello fu arrestato in flagranza perché presuntivamnte responsabile di aver cosparso di liquidio infiammabile il Tirone e di avergli dato fuoco dopo una lite”. Come si ricorderà il Gip Paolo Cassano, accogliendo le argomentazioni dell’ Avvocato Vittorio Fucci e dell’ Avvocato Domenico Cioffi, non convalidò clamorosamente l’ arresto del Passariello, ma successivamente emise un’ autonoma ordinanza cautelare a causa dei gravi indizi di colpevolezza.

IL FATTO

Il grave fatto era avvenuto il 16 dicembre scorso via Curielli, quando il cinquantunenne era rimasto vittima di gravi ustioni. Sul posto, mentre il malcapitato era stato trasportato all’ospedale San Pio di Benevento, gli agenti del Commissariato di Ps di Cervinara accertavano che poco prima aveva avuto una discussione per futili motivi con vicino di casa, già noto alle forze dell’ordine, il quale poi, allontanatosi, faceva ritorno con una bottiglia piena di benzina che repentinamente versava addosso al 51enne dandogli subito dopo fuoco. Nell’immediatezza il 38enne era stato rintracciato e arrestato. L’uomo era deceduto a distanza di alcuni giorni.