Omicidio stradale a Montoro, il Gip conferma i domiciliari

MONTORO- Non si sarebbe accorto di nulla e sarebbe in uno stato di profonda prostrazione per quello che e’ avvenuto e per la morte del sessantatreenne di Montoro travolto due giorni fa. Avrebbe detto questo il trentaseienne di Contrada tratto in arresto dai Carabinieri della Compagnia di Solofra per omicidio stradale. Questa mattina l’uomo è comparso davanti al GIP del Tribunale di Avellino Giulio Argenio per l’interrogatorio di convalida dell’°arresto. L’indagato e’ assistito dall’avvocato Alessandra Chiacchiaro del foro di Salerno. Il Gip ha confermato la misura degli arresti domiciliari, come chiesto dalla Procura (le indagini sono coordinate dal pm Maria Teresa Venezia). Il 19 dicembre e’ stato fissato anche il conferimento dell’esame autoptico sulla salma del sessantatreenne.