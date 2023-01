Omicidio Gioia, slitta la prossima udienza: si allungano i tempi per la sentenza

Omicidio Gioia, slitta la prossima udienza che era stata calendarizzata per il 25 gennaio. Lo specialista nominato dal Tribunale di Avellino per la perizia psichiatrica sui due imputati, il dottore Giuseppe Sciaudone, ha acquisito ulteriori atti, per poter completare la sua relazione.

Il deposito della perizia su Elena Gioia e Giovanni Limata – al fine di valutare la loro capacità di intendere e volere al momento del delitto – era previsto per il 25 gennaio, ma Sciaudone ha chiesto un rinvio. La prossima udienza è stata fissata al 22 febbraio. A questo punto, potrebbero anche allungarsi i tempi della sentenza a carico dei due che devono rispondere dell’omicidio del 53enne Aldo Gioia, avvenuto nell’aprile del 2021.