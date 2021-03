Omicidio colposo, prescrizione per due medici

E’ maturata la prescrizione per un anestesista e Emodinamista, di una struttura sanitaria di Mercogliano, condannati in primo grado per omicidio colposo. Nell’appello, curato dagli imputati, è stato impegno l’avvocato Olindo Paolo Preziosi.

Secondo la Procura c’era stata imperizia da parte dei dottori. Fra le contestazioni, alcune erano relative all’inserimento di un catetere bilume. Nel 2008 era deceduta una donna nel 2008. La difesa, dopo la condanna di primo grado, era ricorsa in Appello. Prima che la verità fosse accertata in sede giudiziaria è intervenuta la prescrizione. Quaranta giorni per conoscere le motivazioni. E’ stata disposta anche la revoca delle statuizioni civili. Emoinfiltrazione in arteria