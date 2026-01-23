Omicidio Colalongo, Bernardo Cava fa scena muta davanti al Gip

AVELLINO- Bernardo Cava, 51 anni, esponente dell’omonimo clan quindicese, difeso dall’avvocato Claudio Frongillo, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere davanti al Gip del Tribunale di Avellino Antonio Sicuranza. L’interrogatorio di convalida del fermo per concorso nell’ omicidio di Ottavio Colalongo, avvenuto il 17 dicembre scorso a Scisciano (facendo da staffetta al trasferimento del killer prima del raid) quello disposto dal pm antimafia Henry Jhon Woodcock ed eseguito all’alba di ieri dai militari del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna. Ora si attende la convalida del fermo da parte del Gip del Tribunale di Avellino nei confronti di Cava.
