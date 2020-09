Omicidio boss De Paola, arrestato un giovane di San Martino Valle Caudina. Gianluca Di Matola, questo il suo nome, è stato bloccato nella tarda serata di ieri a bordo di un’auto all’altezza del casello autostradale di Roma nord. Con lui viaggiavano anche alcuni familiari. E’ accusato dell’assassinio di Orazio De Paola, il 58enne boss del clan Pagnozzi ucciso con cinque colpi di pistola nella tarda mattinata di ieri mentre percorreva in sella ad una bici elettrica una via centrale del centro della Valle Caudina.

Ad incastrare il presunto omicida sarebbero state le immagini delle numerose telecamere di videosorveglianza e di alcune attività commerciali, le stesse che hanno ripreso De Paola ancora in vita mentre transitava nella zona dove si è verificato l’episodio, in via Castagneto.

Le indagini sono coordinate dalla Dda di Napoli. Secondo indiscrezioni, alcuni giorni fa i due sarebbero venuti alle mani dopo una accesa discussione per motivi sui quali si concentrano le indagini. L’arma del delitto non è stata ancora trovata, ma dai bossoli ritrovati accanto al cadavere di De Paola dovrebbe trattarsi di una 7,65. Non si esclude che il boss sia stato attirato in una trappola dopo aver ricevuto una telefonata che lo invitava ad un appuntamento.