Omicidio Bembo, la sentenza di Appello slitta al 12 marzo per le repliche della Procura

NAPOLI- Una lunga mattinata di discussioni nel processo di Appello per l’omicidio di Roberto Bembo, chiusa pochi minuti fa, davanti alla IV Sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli e il rinvio al 12 marzo per le repliche del sostituito procuratore generale alle discussioni dei difensori di parte civile, Gerardo Santamaria e dei difensori dei tre imputati, gli avvocati Stefano Vozzella e Gaetano Aufiero. In aula presenti i familiari di Roberto Bembo.