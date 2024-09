Omicidi, furti, truffe: l’Irpinia guadagna due punti nella classifica del Sole 24 ore

AVELLINO- Con 10.677 reati denunciati nel 2023, una media di 2689,4 reati ogni centomila abitanti, la provincia di Avellino si classifica all’ottantacinquesimo posto tra le centosei province italiane nell’annuale classifica sull’indice di criminalità realizzata con i dati forniti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Viminale dal Sole 24 Ore. Meglio dell’anno scorso, quando era stata ottantatreesima. In Campania e’ seconda solo a Benevento, che con 5998 reati denunciati si e’ classificato al centrotreesimo posto.

Ma quali sono i reati, nello specifico, su cui si basa il ranking della provincia di Avellino? Quelli contro la persona e contro il patrimonio in particolare.

A partire dagli omicidi volontari. Due nell’anno preso in considerazione dalla statistica del Sole 24 Ore ed un 53° posto per la nostra provincia. Ma proprio sull’indice dei dati di criminalità contro la persona si registra il 6° posto a livello nazionale per i tentativi di omicidio (13) e il 25° posto per gli omicidi colposi (14). Si classifica invece al 102° posto per le violenze sessuali denunciate (20) e al 25° posto per le denunce legate allo sfruttamento della prostituzione (10).

Ma ci sono dei reati dove il numero delle denunce sale e anche le posizioni in classifica. In provincia di Avellino ci sono state infatti nel 2023 671 denunce per minacce, che portano ad una undicesima posizione in classifica. 129 invece le percosse denunciate e un ventisettesimo posto. Un sessantottesimo posto invece per le 381 lesioni dolose denunciate nel 2023

INCENDI

Nella classifica per reati la provincia di Avellino spicca al sesto e nono posto in due fattispecie denunciate. La prima e’ quella degli incendi (112) e la seconda invece e’ quella degli incendi boschivi (73)

FURTI E TRUFFE

Uno dei dati piu’ attesi come sempre e’ quello che riguarda i furti. Nel periodo in esame sono circa 3047, una media di 767,5 ogni 100mila abitanti. In questa parte della classifica la provincia di Avellino si collocaall’ottantacinquesimo posto. Centesimo posto invece per il capitolo relativo alle rapine (33). Altro dato che invece riguarda molto le fattispecie di reato analizzate dal Sole 24 Ore riguarda le truffe. Nel 2023 1868 truffe e frodi informatiche per un ranking che vede l’Irpinia al 55° posto. Anche i delitti informatici sono 274, qui la posizione scala notevolmente, perché la provincia di Avellino finisce al sedicesimo posto.