Oli esausti, ecco 15 nuovi contenitori

Arrivano i contenitori per gli oli esausti acquistati dal Comune di Avellino. Con apposita procedura pubblica, l’ente di Piazza del Popolo ne ha ordinati 15. Giovedì saranno installati i primi 10. Gli altri entro 5 fine mese.

I contenitori, che raccoglieranno esclusivamente gli oli esausti di origine vegetale, presenteranno un doppio scompartimento: uno per lo smaltimento dell’olio sfuso, l’altro per quello raccolto in involucri di plastica. I primi 10 verranno sistemati a Picarelli, nei pressi della scuola, vicino al centro sociale di San Tommaso, a via Morelli e Silvati in corrispondenza del centro sociale “Samantha della Porta”, e presso le scuole di Rione Parco e Bellizzi. Ed ancora a Borgo Ferrovia, Rione Mazzini, Valle, via Cavour – traversa della scuola – e via Scandone.

«La raccolta – spiega l’assessore all’Ambiente, Giuseppe Negrone – verrà effettuata due volte a settimana dall’impresa “Lem”. Dovrà anche tenere pulite le zone circostanti ed assicurare il lavaggio dei contenitori con cadenza periodica, almeno una volta al mese. Un altro tassello per un sempre maggiore decoro urbano in città».