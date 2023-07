Oggi il compleanno di Mimì, i fiori di Romina per il papà scomparso

Un fiore per il papà scomparso. Un fìore per il suo compleanno ed un bacio nel vento perché l’amore è intatto. Oggi, primo luglio, Domenico Manzo avrebbe compiuto 72 anni. Ma dall’8 gennaio del 2021, di Mimì – lo chiamavano tutti così a Prata Principato Ultra – si sono perse le tracce. Romina, la figlia, ha deciso di festeggiarlo comunque, ricordandolo con il semplice gesto, insieme alle zie, le sorelle del muratore in pensione.

Romina è indagata, pesanti le accuse contro di lei, ma ha sempre respinto ogni addebbito. Si professa innocente, sin dal primo giorno, supportata dall’avvocato Federica Renna. Lei vuole soltanto una cosa, la verità sul padre. La verità sulla sua misteriosa scomparsa.

Intanto lo “festeggia”, come è giusto che sia. Fiori nella piccola cappella della Maria Annunziata a Prata, per non dimenticare.